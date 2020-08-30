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Otomotiv şirketlerinin net karı arttı

30.08.2020 11:06

Son güncelleme : 30.08.2020 11:33
Borsa İstanbul`da işlem gören otomotiv şirketlerinin net karı, yılın ilk yarısında 2019`un aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 2 milyar 67 milyon liraya ulaştı.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2020'nin ilk yarısına ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 16,9 artarak 2 milyar 67 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde otomotiv şirketlerinin öz kaynakları yüzde 12,4 ve aktifleri yüzde 10,8 artarken, satışları yüzde 9,2 geriledi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 5'i ilk yarıyı karla, 3'ü ise zararla kapattı. Söz konusu dönemde Türk Traktör'ün karını yüzde 652 artırarak 21,4 milyon liradan 160,6 milyon liraya çıkarması dikkati çekti.

Karını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2,4 artıran Ford Otosan, 909,4 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan otomotiv şirketi oldu. Bu dönemde en yüksek ikinci karı 634,6 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde etmesine karşın şirketin karı, ilk yarıda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 13,4 azalış gösterdi.

Geçen yılın ilk yarısında 44,1 milyon lira zarar açıklayan Doğuş Otomotiv, bu yılın aynı döneminde 229,4 milyon kar elde etti. 2019'un ilk yarısını 195,3 milyon lira karla tamamlayan Otokar, bu yılın aynı döneminde 172,3 milyon lira kar açıkladı.

Tümosan Motor ve Traktör'ün geçen yılın ilk 6 ayında 18,1 milyon lira olan zararı, 2020'nin ilk yarısında 2,7 milyon liraya geriledi. Karsan Otomotiv 2019'un ilk yarısında 8,3 milyon lira olan kar ederken, bu yılın aynı döneminde 4 milyon lira zarar açıkladı.

En yüksek zararı Anadolu Isuzu elde etti. Anadolu Isuzu'nun 2019'un ilk yarısında 15,8 milyon lira olan zararı, bu yılın ilk yarısında 32,2 milyon liraya çıktı.

Otomotiv şirketlerinin tamamı öz kaynaklarını artırdı

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin toplam öz kaynakları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 12,4 artarak 12 milyar 517 milyon liraya ulaşırken, şirketlerin tamamının öz kaynaklarını artırması dikkati çekti.

Tümosan Motor ve Traktör, öz kaynaklarını yüzde 91,2 artırarak bu bilanço kaleminde en iyi performansı gösteren şirket oldu. Tümosan Motor ve Traktör'ü, yüzde 89,6 öz kaynak artışıyla Karsan izledi.

Öz kaynaklarını yüzde 5 artıran Ford Otosan ise 4 milyar 150 milyon lira ile en yüksek öz kaynağa sahip şirket konumunda bulunuyor.

Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinden 7'si 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre aktiflerini artırırken, şirketlerin aktif toplamı yüzde 10,8 yükselişle 49,8 milyar liraya ulaştı. Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 90 artışla aktiflerini en çok artıran şirket olarak kayıtlara geçti. Yüzde 18,3 artışla aktiflerini 18 milyar liraya çıkaran Ford Otosan da bu bilanço kalemindeki liderliğini sürdürdü.

Söz konusu şirketlerin sadece 3'ü 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını artırdı. Toplam satışlar, yaklaşık yüzde 9,2 azalışla 36,2 milyar liradan 32,9 milyar liraya geriledi.

Satışlarını yaklaşık yüzde 44,9 artıran Tümosan Motor ve Traktör, bu alanda en iyi performansı sergileyen şirket oldu. Tümosan Motor ve Traktör'ü, yüzde 44,4 artışla Doğuş Otomotiv takip etti. Karsan Otomotiv, yüzde 28,7'lik düşüşle satışları en çok azalan şirket olarak kayıtlara geçti.

Karsan, borsada en çok kazandıran oldu

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin hisse fiyatı, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte yılın ilk çeyreğinde sert düşse de ikinci çeyrekteki performanslarıyla 2020'nin ilk yarısını artıda kapamayı başardı.

Borsada işlem gören 8 şirketin tamamı yılın ilk yarısında değer kazanırken, en çok kazandıran yüzde 85,4'le Karsan Otomotiv oldu. Karsan Otomotiv'i, yüzde 64'lük getiriyle Doğuş Otomotiv takip etti.

Bu arada, ilk yarıda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,8 değer kazanmıştı. BIST 100 endeksine paralel ilk 6 ayda yüzde 1,8 getiri sağlayan Otokar, en az getiriyi sağlayan otomotiv şirketi oldu.


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