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Otomotivde sevindiren rakam! Yüzde 100 arttı

04.02.2020 12:27

Son güncelleme : 04.02.2020 12:57
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan Ocak ayı pazar verilerine göre; Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak`ta geçen yıla göre %89.75 artışla 27,273 adet oldu. Otomobil satışları Ocak`ta %100.5 artışla 22,016 adet oldu.



REUTERS- AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre,  2020 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27 bin 273 adet seviyesinde gerçekleşti. 14 bin 373 adet olan 2019 yılı ocak ayı otomobil ve  hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,75 arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama  satışlara göre ise yüzde 13,37 daralma gösterdi.

Ocak ayında hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışları ise bir  önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,53 artarak 22 bin 16 adet oldu. Geçen sene  10 bin 979 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı,10 yıllık ocak ayı ortalama  satışlara göre ise yüzde 2,10 küçüldü.

Hafif ticari araç pazarına bakıldığında  2019 yılı ocak ayına göre  satışlar yüzde 54,89 arttı ve 5 bin 257 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif  ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,56  küçülürken geçen yılın ocak satışları 3 bin 394 seviyesinde kayıtlara  geçti.

Ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satıldı

2020 ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 100,3  artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde  30,3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 60 azalış izlendi. Ocak ayında 14 adet  elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Ocakta otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek  paya yüzde 42,81'le 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 9 bin 426 adet ile sahip  oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 41,77’ye gerilerken, otomatik  şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 69,07’ye yükseldi. 

En yüksek satış C segmentinde

Bu yılın ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,9’unu vergi  oranları düşük olan A, B ve C  segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine 14 bin  547 adetle yüzde 66,1 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre  değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 10 bin 612 adet ve yüzde  48,2 pay ile yine Sedan otomobiller oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre  değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 3 bin 786 adet ve yüzde 72,02 pay  ile van ulaştı.  Ardından 705 adet ve yüzde 13,41 pay ile kamyonet, 422 adet ve  yüzde 8,03 pay ile minibüs ve 344 adet yüzde 6,54 pay ile de pick-up  sıralandı.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 575-625 bin adet  aralığında olacağı tahmin ediliyor.





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