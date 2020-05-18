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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

18.05.2020 10:26

Son güncelleme : 18.05.2020 11:06
Özel sektörün mart ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 177,6 milyar dolara geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine  ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, martta 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından  sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3 milyar dolar azalarak 177,6 milyar dolara,  kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,2 milyar dolar gerileyerek 7,8  milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin martta 2019 sonuna göre bankaların  kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı  şeklindeki borçlanmaları 100 milyon dolar artışla 21,3 milyar dolara yükseldi. Bu  dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları  736 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 123 milyon dolar gerileyerek 3,6 milyar  dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki  borçlanmalarının 861 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 4 milyon dolar  gerileyerek 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin martta 2019 sonuna göre bankaların  kredi biçimindeki borçlanmaları 941 milyon dolar azalışla 4,7 milyar dolar;  finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 102 milyon  dolar düşüşle 1,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 45 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin mart sonu itibarıyla tahvil hariç  özel alacaklılara olan borç geçen yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 122,5  milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç  özel alacaklılara olan borç ise 1,2 milyar dolar düşerek 7,6 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 177,6 milyar dolar tutarındaki uzun  vadeli kredi borcunun yüzde 61,8'inin dolar, yüzde 33,5'inin avro, yüzde 3'ünün  Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Toplam  7,8 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,2'sini dolar, yüzde  33,2'sini avro, yüzde 22,9'unu Türk lirası ve yüzde 0,7'sini diğer döviz cinsleri  oluşturdu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla uzun vadeli  toplam kredi borcunun yüzde 42,4'ünü finansal, yüzde 57,6'sını ise finansal  olmayan kuruluşların borcunun oluşturduğu görüldü. Aynı dönemde, kısa vadeli  kredi borçlanmalarının yüzde 76,2'sini finansal, yüzde 23,8'ini finansal olmayan  kuruluşlar gerçekleştirdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu vade  açısından incelendiğinde, mart sonu itibarıyla 1 yıl içinde gerçekleştirilecek  anapara geri ödemelerinin toplam 45 milyar dolar olduğu gözlendi.




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