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Paladyumun fiyatı değişti

12.08.2020 13:48

Son güncelleme : 12.08.2020 13:55
Değerli metallerden paladyumun ons fiyatı, Birleşik Krallık`ta sanayi üretiminin yüzde 9.3 gibi yüksek oranda arttığını gösteren verinin açıklanmasının ardından yüzde 3.09 artışla 2,162.01 dolar düzeyine yükseldi.



AA

Covid-19 salgını nedeniyle Çin'de üretime ara veren otomobil üreticileri, salgın ile ilgili endişelerin azalması üzerine üretime yeniden başlama kararı alınca, paladyum fiyatları 19 Şubat'ta ons başına 2 bin 817.22 dolar ile tüm zamanların rekor düzeylerine yükseldi.

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı, beyaz altın üretimi ve mücevherlerde de kullanılıyor.

Sanayi üretiminde yeniden artışı gösteren verinin ardından endüstriyel elementlerden platinin ffiyatı da yüzde 1.07 artışla 947.00 dolara yükseldi.


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