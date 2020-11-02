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Pandemide yabancıya konut satışında Türkiye öne çıktı

02.11.2020 13:25

Son güncelleme : 02.11.2020 13:32
Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yabancıya konut satışında Avrupa ülkelerine göre en az kayıp yaşayan ülkelerin başında geldi.



Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita'nın hazırladığı rapora göre, Türkiye, ocak-eylül döneminde yabancıya konut satışında pandemiye rağmen önemli bir performans sergiledi.

Türkiye'de yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yabancıya konut satışı pandemi nedeniyle sadece yüzde 18 düşerek 26 bin 165 adet olarak gerçekleşti. Eylül ile birlikte üst üste 5 ay artış gösteren yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1, ağustosa göre de yüzde 35,3 artış gösterdi.

İspanya'da yabancıya konut satışı, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 40 düşerek 22 bin 850'ye geriledi. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yabancıların gayrimenkul yatırımı ocak-haziran döneminde yüzde 53 düştü. İkinci çeyrekte Lizbon'da sadece 233 konut satıldı.

Yunanistan'da ocak-ağustosta 368 yatırımcı ve 733 aile üyesi altın vize aldı. 8 aylık rakam, 2019 geneli için onaylanan başvuru sayısının yüzde 90 altında kaldı. Geçen yıl boyunca Yunanistan'da 3 bin 428 yatırımcı ve 7 bin 647 aile ferdinin başvurusu onaylanmıştı.

Yine yabancı konut yatırımcılarının yeni rotalarından Karadağ'da 8 ayda yabancılar, 1.000 konut aldı ve 62,8 milyon avro ödedi. 2019 toplamında satılan konut sayısı 2 bin 500 adet, ödenen rakam ise 177 milyon avro olmuştu.

Konut sektörü, İtalya ve Fransa'da salgından en çok etkilenen alanlar arasında

Salgının en çok hissedildiği ülkelerden İtalya ve Fransa'da ise konut sektörü en fazla etkilenen alanların başında geldi.

İtalya'da konut satış hacmi ilk çeyrekte yüzde 15,5, ikinci çeyrekte yüzde 27,2 düştü. Mart-eylül döneminde kiralık ev arzı büyük İtalya şehirlerinde yüzde 14,2 artarken, talep yüzde 13,2 azaldı. En dikkati çekici durum, kiralık ev arzının yüzde 68,7 arttığı Milano'da yaşanıyor. Yabancıya konut satışında da İtalya'da benzer dramatik bir durum yaşanıyor.

Fransa'da yıl boyunca konut satışlarında yüzde 25 düşüş olması beklenirken, İngiltere'de azalışın yüzde 15 olması öngörülüyor.

"Avrupa'da konut sektörü ciddi darbe aldı"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da pandemiyi iyi yönetemeyen ülkelerde konut sektörünün ciddi darbe aldığına dikkati çekti.

Türkiye'de 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarının yüzde 34 artışla 1,2 milyona yaklaştığını bildiren Akbal, yabancıya konut satışında ise sadece yüzde 18'lik azalma yaşandığını ifade etti.

Akbal, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yabancıya satışta yüzde 26 artış yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu rakam, yükseliş trendinin yabancılar için başladığını gösteriyor. Dolayısıyla bu yılın toplamında yabancıya konut satışında 40 bin adede yaklaşabilir ve yılı en az kayıpla atlatabiliriz. Avrupa'da analiz ettiğimiz yabancıya konut satışı piyasasında sadece Almanya'nın Türkiye'deki gibi olumlu bir havaya sahip olduğunu gördük. Ancak bu ülkedeki yıllık konut satışı Türkiye'nin bir aylık rakamına denk geliyor. Daha da ötesi Almanlar, daha çok yurt dışından gayrimenkul alıyor."

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye getirilmesinde önemli bir rol üstlendiklerini belirten Akbal, yurt dışından getirdikleri her bir dövizin ülke için ne kadar önem arz ettiğinin farkında olduklarını, bu nedenle pandemi sürecinde satış amaçlı dijital kanalları çok yoğun kullandıklarını anlattı.

Akbal, "Nisan-ağustos döneminde yabancı yatırımcılara toplam 160 adet konut sattık. Bunun karşılığında da ülkemize 208 milyon TL değerinde döviz kazandırdık." dedi.


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