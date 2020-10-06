ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard, Fed`in mevcut para politikasından memnun olduğunu, ABD ekonomisinin finans piyasalarında beklenenden daha hızlı toparlanmasını beklediğini vurguladı.
`Para politikasını değiştirmeye gerek yok`
06.10.2020 13:21
Son güncelleme : 06.10.2020 13:28
DHA
The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtlayan Bullard, "Mevcut para politikasını beğeniyorum" dedi ve ekledi:
"Bu aşamada, ya da önümüzdeki yıla doğru mevcut para politikası dışında bir şey yapmamız gerektiğini düşünmüyorum."
St. Louis Merkez Bankası Başkanı, ABD ekonomisinde üçüncü çeyrek büyümesini yüzde 30 olarak öngördüğünü, önümüzdeki üç çeyrek boyunca da, öngörülenlerin oldukça üzerinde bir büyüme beklediğini vurguladı.
Bullard, yapılacak daha çok finans desteklerinin, kendi öngörülerini yalnızca "pembeleştireceğini" ekledi.
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