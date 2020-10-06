`Para politikasını değiştirmeye gerek yok`













DHA

The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtlayan Bullard, "Mevcut para politikasını beğeniyorum" dedi ve ekledi:

"Bu aşamada, ya da önümüzdeki yıla doğru mevcut para politikası dışında bir şey yapmamız gerektiğini düşünmüyorum."

St. Louis Merkez Bankası Başkanı, ABD ekonomisinde üçüncü çeyrek büyümesini yüzde 30 olarak öngördüğünü, önümüzdeki üç çeyrek boyunca da, öngörülenlerin oldukça üzerinde bir büyüme beklediğini vurguladı.

Bullard, yapılacak daha çok finans desteklerinin, kendi öngörülerini yalnızca "pembeleştireceğini" ekledi.