Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

PayPal açıklamasıyla Bitcoin 12,500 doları aştı

22.10.2020 08:52

Son güncelleme : 22.10.2020 09:08
ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi  PayPal`ın, kendi sistemlerinin kullanılarak kripto para transferlerine izin vereceğini açıklamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 12,500 doları da aştı.



Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.64 artışla 12,757 dolara çıktı ve toplam piyasa hacmi 236.29 milyar dolar ile 230 milyar doları da aştı. 

Küresel piyasalarda yeniden yükselmeye başlayan 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 12 milyar dolar dolayında artışla 112.63 milyar dolara çıkarak, 100 milyar dolar sınırını geçti.

Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 28 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden 1 tanesi düşenler arasındaydı.

Toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 12 milyar dolarlık artışla 374.74 milyar dolardan 386.19 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,483 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,782 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.64 artışla 12,757.01 dolar,

2.Ethereum yüzde 4.17 artışla 394.53 dolar,

3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 2.34 artışla 0.25 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 5.20 artışla 264.83 dolar,

6.Binance Coin yüzde 2.52 artışla 30.25 dolar, 

7.Chainlink yüzde 4.85 artışla 10.82 dolar,

8.Litecoin yüzde 1.11 artışla 54.81 dolar,

9.Polkadot yüzde 2.78 artışla 4.15 dolar,

10.Cardano yüzde 1.05 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu. 

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Sınırlar Ötesi Dijital Para- Makro Finansal Etkiler" başlıklı raporunda, dijital paraların yararlarına karşın belirli "risk ve zorlukları" barındırdıklarına dikkat çekilerek, yabancı dijital para birimleri ve kripto para birimlerinin, döviz ikamesinde baskı oluşturabileceği ve döviz uyumsuzluklarından kaynaklanan zayıflıkları daha da kötüleştirebileceği uyarısı yaptı.

Dijital teknolojilerde hızla devam eden gelişmelerin, yerel ve küresel ölçekte işlemler için yeni dijital para biçimlerinin benimsenmesine de hız kazandırdığına işaret edilen raporda, bunların merkez bankası dijital para birimleri ve büyük teknolojik şirketler veya platformları tarafından önerilen küresel sabit kripto paralar olduğu vurgulandı ve dijitalleşmenin geleneksel dinamiklerden farklı şekillerde para birimlerinin uluslararası kullanımını yaygınlaştıracağı da eklendi.


ETİKETLER
bitcoinrekorfiyat




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.212
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.221  
Önceki Kapanış :  1.212  
En Yüksek
1.223 En Düşük
1.209
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BEYAZ 11,00 1.653.069 % 10,00  
BASCM 8,36 691.193 % 10,00  
KARTN 1.023,40 1.860.541 % 10,00  
UZERB 48,42 2.603.818 % 10,00  
DAGHL 23,56 11.764.474 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8233 7,8281 % 0,20  
Euro 9,2771 9,2872 % 0,25  
Sterlin 10,2478 10,2992 % 0,07  
Frank 8,5992 8,6510 % 0,05  
Riyal 2,0798 2,0903 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 -10,54  
Altın Gr. 482 482 -1,71  
Cumhuriyet 3.213 3.261 21,00  
Tam 3.199 3.278 24,26  
Yarım 1.546 1.586 11,73  
Çeyrek 775 793 5,87  
Gümüş.Ons 24,83 24,87 -0,19  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 -0,03  
B. Petrol 41,55 41,55 -0,16  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru