Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Haziran`da yıllık bazda yüzde 0.8 azaldı.
Perakende satış rakamları açıklandı
14.08.2020 11:39
Son güncelleme : 14.08.2020 11:41
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.0 arttı.
TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Haziran'da aylık bazda yüzde 16.5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23.4 arttı.
Cari fiyatlarla perakende ciro da, Haziran'da yıllık bazda yüzde 9.3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 18.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.2 azaldı.
Cari fiyatlarla perakende ciro Haziran'da aylık bazda yüzde 20.6 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 43.4 arttı.
11:251.083
En Yüksek
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En Düşük
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|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.237.451
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.910.064
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|8.406.034
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|2.047.041
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|954.373
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.904.550
|% -9,95
|
|UZERB
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|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|2,00
|591.825.468
|% 1,01
|
|TUPRS
|79,70
|341.048.808
|% 1,66
|
|THYAO
|10,96
|244.978.120
|% -1,62
|
|ASELS
|17,29
|237.134.770
|% -1,71
|
|GARAN
|6,83
|235.501.154
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,00
|591.825.468
|% 1,01
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|TSKB
|1,09
|111.634.410
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,08
|190.515.219
|% 2,46
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|YKBNK
|2,07
|142.109.439
|% -1,90
|
|KARSN
|3,19
|210.513.840
|% -3,04
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3736
|7,3760
|% 0,48
|
|Euro
|8,7091
|8,7135
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,5977
|9,6458
|% 0,38
|
|Frank
|8,0598
|8,1084
|% 0,31
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|Riyal
|1,9596
|1,9694
|% 0,43
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|11:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,20
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.076
|-15,00
|
|Tam
|3.061
|3.140
|31,20
|
|Yarım
|1.479
|1.519
|15,09
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,55
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,75
|-0,76
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|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,12
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|B. Petrol
|44,74
|44,74
|-0,22
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