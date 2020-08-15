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Petrol devlerinin ilk yarıdaki zararı belli oldu

15.08.2020 11:31

Son güncelleme : 15.08.2020 11:34
Dünyanın en büyük 12 petrol şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk yarısında toplam 80 milyar dolar zarar açıkladı.



AA

Salgın nedeniyle ekonomik aktivitenin ve akaryakıt satışlarının azalması, yılın ilk yarısında dünya genelinde petrol tüketimini önemli ölçüde düşürdü. Küresel petrol talebindeki azalış, fiyatların nisanda 1999'dan bu yanaki en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı.

Dünya genelinde en yaygın fiyat referansı olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, geçen yılın ilk yarısında ortalama 66 dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 40 düşüşle ortalama 39,5 dolara geriledi ve şirketlerin bilançolarını olumsuz etkiledi.

AA muhabirinin 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes ile Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un toplam zararı bu yılın ilk yarısında 80 milyar dolar oldu. Bu firmalar geçen yılın ilk 6 ayında toplam 46,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Aynı dönemde, söz konusu şirketlerin toplam geliri 240 milyar dolar (yüzde 37,8) düşüşle 395 milyar dolara geriledi. Firmalar, geçen yılın ocak-haziran döneminde toplam 635 milyar dolar gelir sağlamıştı.

En fazla zarar BP'de

Yılın ilk yarısında petrol devleri arasında en fazla zarar eden şirket, 21,2 milyar dolarla İngiliz BP oldu. Bu şirketi 18,1 milyar dolar zararla Hollandalı Royal Dutch Shell ve 10,8 milyar dolar zararla ABD'li Schlumberger izledi.

Söz konusu firmalardan bu dönemde geliri en fazla düşen ise Royal Dutch Shell oldu. Şirketin geliri, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 81,8 milyar dolar (yüzde 46,9) azalışla 92,5 milyar dolara düştü.

Aynı dönemde geliri en fazla düşen diğer firmalar 43,9 milyar dolarla (yüzde 33,1) ABD'li ExxonMobil ve 30,3 milyar dolarla (yüzde 33) Fransız Total oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar ve ikinci çeyrekte 29 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının, üçüncü çeyrekte 43,1 dolar, son çeyrekte 43,5 dolar ve yılın tamamında 41,4 dolar olması bekleniyor. Bu rakamın gelecek yıl ortalama 49,5 dolara yükseleceği öngörülüyor.


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