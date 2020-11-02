Petrol fiyatları, koronavirüs salgınında birçok ülkede yeniden uygulanmaya başlayan kısıtlamalar nedeniyle son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.
Petrol fiyatları sert geriledi
02.11.2020 15:52
Son güncelleme : 02.11.2020 16:29
Yeni kısıtlamaların ekonomik büyümeyi daha da olumsuz etkilemesi ve petrole talebi düşürmesinden endişe ediliyor.
Benzin ve motorine indirim geldi
Emtia ve hisse senedi piyasaları da ABD'de yarın yapılacak seçimlere odaklandı.
Petrolün varil fiyatı 35,74 doları gördü
Asya piyasalarında ilk işlem saatlerinde Brent petrolün varili 35,74 dolara kadar geriledi. Bu seviye en son Mayıs'ta görülmüştü. BBC Türkçe'nin haberine göre; Londra'da daha sonraki saatlerde petrol fiyatları toparlanarak 37,86'ya çıktı.
Petrol fiyatları için gösterge kabul edilen Brent petrolün fiyatı bu yılın başından itibaren yüzde 45 oranında düştü.
16:171.140
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
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|Açılış
|: 1.120
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|Önceki Kapanış
|: 1.112
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En Düşük
1.118
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0958
|Açılış
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|: 8,3680
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8,3137
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En Yüksek
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|: 1,70%
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
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|Açılış
|: 513,25
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|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,29
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler16:15
|MAALT
|84,15
|8.427.486
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,08
|8.615.283
|% 10,00
|
|KARTN
|1.994,00
|11.848.348
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|1.201.603
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.852.630
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|3.904.413
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|694.639
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.006.020
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|372.977
|% -9,97
|
|TACTR
|11,24
|646.154
|% -9,94
|
|TSKB
|2,55
|3.340.364.633
|% 0,00
|
|THYAO
|9,64
|1.453.722.838
|% 6,87
|
|ASELS
|17,96
|1.435.639.145
|% 7,22
|
|KRDMD
|3,40
|1.126.384.435
|% 9,68
|
|GARAN
|6,67
|938.947.565
|% 1,06
|
|TSKB
|2,55
|3.340.364.633
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.126.384.435
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,77
|365.059.656
|% 2,91
|
|SKBNK
|1,82
|301.522.545
|% 0,55
|
|THYAO
|9,64
|1.453.722.838
|% 6,87
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4380
|8,4407
|% 1,14
|
|Euro
|9,8300
|9,8349
|% 1,69
|
|Sterlin
|10,8878
|10,9424
|% 1,05
|
|Frank
|9,1578
|9,2129
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2436
|2,2549
|% 1,13
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|12,82
|
|Altın Gr.
|513
|513
|8,74
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|55,00
|
|Tam
|3.380
|3.464
|48,47
|
|Yarım
|1.634
|1.676
|23,45
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,72
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,19
|
|B. Petrol
|37,45
|37,45
|-0,49
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Seans Raporu
16:15
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16:31IHGZT
Yüzde 6.09 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 115, 074 adet işlem
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16:30CUSAN
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 394 adet işlem
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16:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TSKB, DOHOL
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16:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, ASELS
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16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 93 artarak (% 2.39 ) 1, 024