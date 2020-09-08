Covid-19 pandemisinde artan vakalar ve artan endişelerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki düşüş derinleşiyor. Varil başına 40 doların altına inen ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 37 doları gördü. Kademeli olarak 46 dolardan aşağıya inişi süren Brent petrolün varil fiyatı da 41 dolar düzeyine indi.
Petrol fiyatları yönünü aşağı çevirdi
08.09.2020 15:13
Son güncelleme : 08.09.2020 15:23
DHA
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, "virüsün hala hızla" dolaşmayı sürdürmesi nedeniyle, ülke genelinde artan Covid-19 vakalarının "endişe verici" boyutlara ulaştığı uyarısı yaptı.
Bireşik Krallık hükümeti de, koronavirüs vakalarındaki son artışlar nedeniyle yeni sınırlamaları içeren önlemleri sıkılaştırmaya hazır olduğunu duyurdu.
Euro bölgesi ekonomisi de, Covid-19 önlemlerine bağlı sınırlamaların etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre yüzde 11.8 daraldı.
Gelişmelerle Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.31 düşüşle 41.04 dolara, Ekim vadeli Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.87 düşüşle 37.96 dolara geriledi.
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|DAGHL
|7,04
|10.374.614
|% 10,00
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|DITAS
|36,30
|3.663.953
|% 10,00
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|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
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|VKFYO
|9,25
|12.820.439
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
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|PEKGY
|10,80
|125.529.146
|% -10,00
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|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
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|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
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|KENT
|376,70
|6.368.985
|% -9,99
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|LUKSK
|26,86
|9.124.262
|% -9,99
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|GSRAY
|4,32
|973.969.552
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,38
|737.395.978
|% 7,77
|
|BJKAS
|3,96
|562.200.083
|% 8,20
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|FENER
|44,78
|549.312.405
|% 9,97
|
|EKGYO
|1,80
|428.308.018
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|428.308.018
|% -1,10
|
|GSRAY
|4,32
|973.969.552
|% 9,09
|
|BJKAS
|3,96
|562.200.083
|% 8,20
|
|IHLAS
|0,93
|108.503.267
|% 1,09
|
|TSPOR
|6,38
|737.395.978
|% 7,77
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|15:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4829
|7,4867
|% 0,43
|
|Euro
|8,8299
|8,8335
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7240
|9,7728
|% -0,59
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|Frank
|8,1169
|8,1658
|% 0,19
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|Riyal
|1,9894
|1,9994
|% 0,45
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|15:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-12,86
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|Altın Gr.
|461
|461
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.053
|3.129
|-6,93
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-3,36
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,07
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|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-1,75
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Seans Raporu
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15:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 75 kaybederek (% -0.95 ) 1, 220
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15:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GSRAY, TSPOR, GUSGR
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15:21XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 7, 533.00 milyon TL de
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15:20INTEM
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 18.05 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 045 adet işlem
-
15:16XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 7, 379.00 milyon TL de