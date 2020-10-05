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Petrol fiyatları yükseldi

05.10.2020 08:35

Son güncelleme : 05.10.2020 09:21
ABD Başkanı Donald Trump`ın bugün taburcu olabileceği yönünde  yapılan açıklamalar uluslararası piyasalarda olumlu bir hava estirdi  ve petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.



AA

Bu sabah ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 40,18 dolar/varil  seviyesine kadar toparlandı. Şu sıralarda da Cuma gününe göre 86 cent  artışla 40,03 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de de Batı Teksas petrolü de Cuma gününe göre 0,83 dolar artışla 37,88 dolar/varil seviyesinde. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklamalarını yanı sıra Norveç'teki grevin petrol üretimine etkileri  de rol oynadı. Norveç'te grev nedeniyle üretim kapasitesi 330 bin  varil/gün azaldı.

Norveç'te grevin üretimi azaltması, Libya'nın petrol üretiminin  geçtiğimiz hafta neredeyse 3 kat artarak 270 bin varil/gün seviyesine  çıkmasının fiyatlar üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskıyı telafi etti.


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