ABD Başkanı Donald Trump`ın bugün taburcu olabileceği yönünde yapılan açıklamalar uluslararası piyasalarda olumlu bir hava estirdi ve petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.
Petrol fiyatları yükseldi
05.10.2020 08:35
Son güncelleme : 05.10.2020 09:21
AA
Bu sabah ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 40,18 dolar/varil seviyesine kadar toparlandı. Şu sıralarda da Cuma gününe göre 86 cent artışla 40,03 dolar seviyesinden işlem görüyor.
NYMEX'de de Batı Teksas petrolü de Cuma gününe göre 0,83 dolar artışla 37,88 dolar/varil seviyesinde. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklamalarını yanı sıra Norveç'teki grevin petrol üretimine etkileri de rol oynadı. Norveç'te grev nedeniyle üretim kapasitesi 330 bin varil/gün azaldı.
Norveç'te grevin üretimi azaltması, Libya'nın petrol üretiminin geçtiğimiz hafta neredeyse 3 kat artarak 270 bin varil/gün seviyesine çıkmasının fiyatlar üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskıyı telafi etti.
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|% 10,00
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|29,70
|3.257.319
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.711.239
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.618.522
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.535.226
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.494.303
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|843.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.919.258
|% -9,98
|
|KSTUR
|178,70
|1.495.898
|% -9,97
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
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|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.291.221.299
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|604.245.636
|% 3,18
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7561
|7,7629
|% 0,06
|
|Euro
|9,0925
|9,1085
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0003
|10,0504
|% -0,07
|
|Frank
|8,4202
|8,4709
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0623
|2,0727
|% 0,01
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,60
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|Altın Gr.
|472
|472
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|-3,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|-0,42
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-0,20
|
|Çeyrek
|758
|775
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,07
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|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|0,99
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