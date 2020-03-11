Suudi Arabistan`ın Nisan`dan itibaren üretim artışı kararına karşılık, ABD`li üreticilerin üretimi düşüreceklerine ilişkin beklentilerle petrol fiyatlarında Salı günü başlayan yükseliş sürerken, Salı günü sert düşen altın fiyatları hafif toparlandı. Gram altın 328 liradan, çeyrek altın 534 liradan, Cumhuriyet altını da 2,194 liradan satılıyor.
Petrol fiyatları yükseliyor, altın toparlandı
11.03.2020 09:32
Son güncelleme : 11.03.2020 09:59
DHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde ek kesinti konusunda anlaşabileceğini söyledi. Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, iki başkent arasında uzlaşma olasılığı bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu olasılığı hiç kimse dışlamıyor, Enerji Bakanı Aleksandr Novak da bunu söyledi" dedi.
Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 3.4 artışla 38.48 dolara, ABD hafif ham petrolü de yüzde 2.7 artışla 35.27 dolara yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19'un ekonomiye etkilerini azaltmak için önerdiği destek paketine ilişkin kuşkuların büyümesiyle, altın fiyatları
yükseldi. Altının ons fiyatı, Salı günü küresel ekonomiye destek beklentileriyle yüzde 2.0 dolayında geriledikten sonra, yüzde 0.4 artışla 1,656.37 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.80 artışla 17.03 dolardan,
- altın, yüzde 0.4 artışla 1,656.37 dolardan,
- bakır, yüzde 1.47 artışla 2.54 dolardan,
- platin, yüzde 0.28 artışla 877.10 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.55 düşüşle 2,408.94 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 328 lira, çeyrek altın 534 lira, Cumhuriyet altını da 2,194 lira
düzeyinde satılıyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Türkiye'nin 2020 yılı Şubat ayında altın ithalatı, geçen yılın aynı ayındaki 5 bin 10 kilogramdan yüzde 276.7 artışla 18 bin 872 kilograma yükseldi. Aynı dönemde, gümüş ithalatı da yüzde 5.8 artışla 21 bin 659 kilogramdan. 22 bin 920 kilograma çıktı.