Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,30 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatlarında durum ne?
30.01.2020 09:57
Son güncelleme : 30.01.2020 09:57
AA
Dün 59,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 58,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,82 dolardan alıcı buldu.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybının 170'e çıkması ve ABD'nin yanı sıra bazı havayolu şirketlerinin Çin'in büyük şehirlerine uçuşlarını iptal etmesiyle, petrol fiyatları
son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,5 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 431,7 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 482 bin varil artacağın yönündeydi.
Brent petrolde teknik olarak 58,35 ile 58,44 dolar
aralığının direnç, 58,26 ile 58,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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303,21
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|2,44
|281.355.928
|% 0,00
|
|ALCTL
|15,13
|17.495.925
|% 0,00
|
|INTEM
|11,20
|1.038.196
|% 0,00
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 0,00
|
|KERVT
|3,35
|18.560.427
|% 0,00
|
|ADESE
|2,44
|281.355.928
|% 0,00
|
|ALCTL
|15,13
|17.495.925
|% 0,00
|
|INTEM
|11,20
|1.038.196
|% 0,00
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 0,00
|
|KERVT
|3,35
|18.560.427
|% 0,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% 0,00
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7373
|7,7761
|% 0,10
|
|Frank
|6,1069
|6,1437
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5847
|1,5927
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|1,87
|
|Altın Gr.
|303
|303
|0,84
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,65
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|58,27
|58,27
|-0,64
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