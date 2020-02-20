GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrol fiyatlarında son durum

20.02.2020 09:37

Son güncelleme : 20.02.2020 09:37
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,34 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 59,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 59,35  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 59,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,76 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 8-14 Şubat haftasında 4,2 milyon varil artış gösterdi.

Öte yandan, Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 120'ye çıkması petrol fiyatları üzerinde aşağı  yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,44 ile 59,59 dolar aralığının direnç, 59,29 ile 59,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.196
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  119.196  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 3,90 2.789.592.316 % 0,00  
GUBRF 17,83 188.694.570 % 0,00  
GYHOL 25,52 838.401 % 0,00  
IPEKE 9,73 236.588.048 % 0,00  
ISYAT 2,56 131.096.731 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8375 7,8768 % -0,02  
Frank 6,1661 6,2033 % 0,10  
Riyal 1,6187 1,6268 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.608 1.609 -4,29  
Altın Gr. 315 315 -0,40  
Cumhuriyet 2.078 2.110 19,00  
Tam 2.068 2.120 18,94  
Yarım 999 1.025 9,16  
Çeyrek 501 513 4,58  
Gümüş.Ons 18,32 18,36 -0,12  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 -0,02  
B. Petrol 59,34 59,34 0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru