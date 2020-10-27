Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrol ithalatı ağustosta geriledi

27.10.2020 10:36

Son güncelleme : 27.10.2020 10:37
Türkiye`nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 azalarak 2 milyon 954 bin 856 tona geriledi.



AA

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 38,3 azalışla 1 milyon 878 bin 12 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 692 bin 97 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 619 bin 755 tonla Rusya ve 282 bin 503 tonla Suudi Arabistan izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 22,3 düşüşle 728 bin 594 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 azalarak 2 milyon 954 bin 856 tona düştü.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 64,1 azaldı

Havacılık yakıtları ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,3 azalarak 187 bin 121 tona geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 82,67 düşüşle 33 bin 587 ton oldu.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 36,2 azalışla 151 bin 13 tona düşerken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 81,7 azaldı ve 44 bin 523 ton oldu.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 64,1 azalışla 484 bin 911 tona geriledi.

Motorin üretimi artış gösterdi

Motorin türleri üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artışla 1 milyon 588 bin 924 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 21,2 azaldı ve 371 bin 172 ton oldu.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 57,6 düşüşle 259 bin 88 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise 78,5 düşüşle 49 bin 4 ton olarak kayıtlara geçti.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 11,2 azalarak 2 milyon 918 bin 821 tona geriledi.

Petrol ürünü satışları

Söz konusu dönemde, motorin türleri satışı yüzde 5,5 artarak 2 milyon 441 bin 244 tona, benzin türleri satışı da yüzde 3,3 artarak 270 bin 829 tona yükseldi.

Böylece, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte petrol ürünü satışları yüzde 4,7 arttı ve 2 milyon 843 bin 798 ton seviyesinde gerçekleşti. 


ETİKETLER
petrolithalattürkiye




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:221.144
Değişim :  -0,01% |  -0,10
Açılış :  1.144  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.148 En Düşük
1.134
BIST En Aktif Hisseler10:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 17,49 14.263.348 % 10,00  
KARTN 1.498,20 92.542.033 % 10,00  
PKENT 703,50 3.518 % 9,99  
EUYO 7,27 5.102.239 % 9,98  
RTALB 54,45 74.359.917 % 9,96  
daha fazla
10:20 Alış Satış %  
Dolar 8,1274 8,1296 % 0,57  
Euro 9,6087 9,6134 % 0,64  
Sterlin 10,5470 10,5999 % 0,48  
Frank 8,9166 8,9704 % 0,54  
Riyal 2,1595 2,1704 % 0,49  
daha fazla
10:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 2,64  
Altın Gr. 498 498 3,23  
Cumhuriyet 3.275 3.324 67,00  
Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş.Ons 24,46 24,50 0,21  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,08  
B. Petrol 41,16 41,16 0,33  
Seans Raporu 10:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru