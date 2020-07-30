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Petrol ithalatı mayıs ayında azaldı

30.07.2020 11:26

Son güncelleme : 30.07.2020 11:26
Türkiye`nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 azalarak 3 milyon 82 bin 738 tona geriledi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Petrol  Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en  büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 12,6 düşüşle 2 milyon 333 bin 937  ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 355 bin 104 tonla  Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 508 bin 779 tonla Suudi Arabistan ve 358 bin 751  tonla Rusya izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 40 azalarak 577 bin 480  tona düştü. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil  türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı  ayına göre yüzde 22,7 azalışla 3 milyon 82 bin 738 ton  olarak gerçekleşti.

Motorin ihracatı yüzde 280,2 arttı

Havacılık yakıtları ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla  yüzde 65,2 azalarak 127 bin 223 tona geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı ise  yüzde 68,6 azalarak 56 bin 632 tona düştü.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 280 artışla 370 bin 505  tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 34 azalışla 137 bin 194 ton  oldu.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat  yaklaşık yüzde 22,5 azalarak 809 bin 247 tona geriledi.

Rafineri petrol ürünleri üretimi

Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 20,3 artışla 1  milyon 290 bin 449 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 41 azalarak 241  bin 568 tona geriledi.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 67,2 azalışla 158 bin 546 ton,  denizcilik yakıtları üretimi ise 80,5 düşüşle 35 bin 486 ton olarak kayıtlara  geçti.

iğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri  üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 azalarak 2 milyon 527 bin  871 tona geriledi.

Petrol ürünü satışları

Bu dönemde motorin türleri satışı yüzde 22,6 düşüşle 1 milyon 620 bin  948 tona geriledi, benzin türleri satışı da yüzde 35,4 azalarak 128 bin 318 ton  oldu.

Böylece mayısta geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'de diğer ürünlerle  birlikte petrol ürünü satışları yüzde 25,7 azalarak 1 milyon 825 bin 666 ton  seviyesinde gerçekleşti.





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