Petrol ithalatı mayıs ayında azaldı













AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 12,6 düşüşle 2 milyon 333 bin 937 ton oldu.



Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 355 bin 104 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 508 bin 779 tonla Suudi Arabistan ve 358 bin 751 tonla Rusya izledi.



Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 40 azalarak 577 bin 480 tona düştü. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.



Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 azalışla 3 milyon 82 bin 738 ton olarak gerçekleşti.



Motorin ihracatı yüzde 280,2 arttı



Havacılık yakıtları ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,2 azalarak 127 bin 223 tona geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 68,6 azalarak 56 bin 632 tona düştü.



Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 280 artışla 370 bin 505 tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 34 azalışla 137 bin 194 ton oldu.



Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 22,5 azalarak 809 bin 247 tona geriledi.



Rafineri petrol ürünleri üretimi



Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 20,3 artışla 1 milyon 290 bin 449 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 41 azalarak 241 bin 568 tona geriledi.



Havacılık yakıtları üretimi yüzde 67,2 azalışla 158 bin 546 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise 80,5 düşüşle 35 bin 486 ton olarak kayıtlara geçti.



iğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 azalarak 2 milyon 527 bin 871 tona geriledi.



Petrol ürünü satışları



Bu dönemde motorin türleri satışı yüzde 22,6 düşüşle 1 milyon 620 bin 948 tona geriledi, benzin türleri satışı da yüzde 35,4 azalarak 128 bin 318 ton oldu.



Böylece mayısta geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte petrol ürünü satışları yüzde 25,7 azalarak 1 milyon 825 bin 666 ton seviyesinde gerçekleşti.