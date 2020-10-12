Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrol kaç dolar oldu?

12.10.2020 09:57

Son güncelleme : 12.10.2020 09:58
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 42,41 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 43,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 düşüşle 42,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Delta kasırgasının bölgede etkisini kaybetmesiyle ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 17'sinin gerçekleştiği Meksika Körfezi'nde enerji şirketlerinin, daha önce durdurdukları üretim faaliyetlerine geri dönmeye başlaması etkili oldu.

Norveç'te 30 Eylül'de başlayan ve ülkede petrol ve doğal gaz üretimini yaklaşık yüzde 25 azalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan grevin, taraflar arasında cuma günü varılan anlaşmayla sona ermesi de fiyatlardaki düşüşü destekledi.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga piyasalardaki petrol talebinin kısa sürede toparlanamayacağı endişelerini artırarak fiyatlardaki düşüşün devam etmesine neden oluyor.

Öte yandan, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 adet artış göstererek ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlasına işaret ediyor.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meksika Körfez'inde kasırga sonrası üretimin tekrar başlamasıyla gerileyen petrol fiyatlarında, Libya'nın ocaktan bu yana sekteye uğrayan petrol üretimini günlük 355 bin varil artırma hedefiyle bir düşüş daha yaşanabileceğini ifade etti.

Chalhoub, talep tarafında ise Avrupa'yı vuran ikinci dalga salgın nedeniyle toparlanmanın zayıf olduğunu kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 42,55 ile 42,67 dolar aralığının direnç, 42,43 ile 42,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


ETİKETLER
petrolvarilfiyat




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.166
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.166  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 9,35 426.725 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8943 7,9004 % 0,56  
Euro 9,3300 9,3374 % 0,47  
Sterlin 10,2725 10,3241 % 0,52  
Frank 8,6406 8,6927 % 0,50  
Riyal 2,0995 2,1100 % 0,54  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 -1,92  
Altın Gr. 489 489 1,82  
Cumhuriyet 3.222 3.270 -15,00  
Tam 3.212 3.292 36,94  
Yarım 1.553 1.592 17,87  
Çeyrek 779 796 8,93  
Gümüş.Ons 25,37 25,42 0,24  
Gümüş Gr. 6,44 6,46 0,09  
B. Petrol 42,42 42,42 -0,43  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru