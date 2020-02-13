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Petrol kaç dolar oldu?

13.02.2020 09:47

Son güncelleme : 13.02.2020 09:47
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,64 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 56,37 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü bu  seviyede tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 1,29 düşüşle 55,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 51,19 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,5 milyon varil  artışla 442,5 milyon varile, günlük ham petrol üretiminin de 102 bin varil  artışla yaklaşık 13 milyon varile yükselmesi, küresel petrol piyasasında arz  fazlası endişelerini beraberinde getirirken fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından  etkilenen kişi sayısındaki artışın yavaşlaması nedeniyle petrol fiyatları dün  yüzde 3'ün üzerinde yükselirken, bugün gelen kar satışları fiyatlardaki düşüşte  etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 55,78 ile 55,88 dolar aralığının direnç, 55,60 ile 55,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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