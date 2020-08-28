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Petrol ne kadar oldu?

28.08.2020 09:45

Son güncelleme : 28.08.2020 09:46
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,64 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 44,56 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 45,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 43,05 dolardan alıcı buldu.

Aşağı yönlü revize edilen ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde 31,7 küçülme kaydetmesi ve ülkede açıklanan işsizlik verilerinin beklenenin üzerinde seyretmesi fiyatları olumsuz etkiledi.

Dünyanın en büyük ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD'de koronavirüs sonrası ekonomik toparlanmanın yavaş seyrettiğine ve talepte azalma olacağına işaret eden veriler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ayrıca, ABD'nin petrol rafinerilerinin yarıdan fazlasını bulunduran Meksika Körfezi’nde Marco ve Laura kasırgaları nedeniyle ham petrol üretiminin büyük ölçüde kesintiye uğraması fiyatları destekleyici etki oluşturdu.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 84,3, doğal gaz üretiminin ise yüzde 60,1 azaldığını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 45,73 ile 45,85 dolar aralığının direnç, 45,52 ile 45,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 


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