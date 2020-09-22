Petrol ne kadar oldu?













AA

Dün 41,28 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 41,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik, ABD’de salgınla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerin yanıtsız kalması etkili oldu.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, güne düşük seviyelerden başlayan ham petrolün varil fiyatının 39 ila 41 dolar aralığında seyretmekte olduğunu belirtti.

Chalhoub, “Düşüşte, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in ülkenin petrol limanları ve tesisleri üzerindeki blokajı kaldırması, zaten talep açısından sıkıntılı günler geçiren petrol pazarında uzun vadede 1 milyon varillik bir fazla arza daha sebep olabileceği ihtimali etkili oldu.” dedi.

Ayrıca, Meksika Körfezi’ndeki üretimi tehdit eden kasırganın etkisini kaybetmesiyle enerji şirketlerinin, kısmen durdurdukları açık deniz petrol platformlarındaki üretimlerine geri dönmeye başlaması da petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimini destekledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 31,3 milyonu aşarken can kaybı 964 bini geçti. ABD, 6,8 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken Hindistan 5,5 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Brezilya ise yaklaşık 4,5 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,50 ile 41,68 dolar aralığının direnç, 41,21 ile 41,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.