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Petrol ne kadar oldu?

15.10.2020 09:59

Son güncelleme : 15.10.2020 10:01
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,22 dolardan işlem görüyor.



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Dün 43,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 43,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,95 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, dünya ekonomisini olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "ikinci dalga" tehlikesinin piyasalarda oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi etkili oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 38,5 milyonu aşarken, can kaybı 1,1 milyona yaklaştı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD 7,9 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 7,3 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,1 milyon vakayla Brezilya izledi.

Libya'da ocaktan bu yana sekteye uğrayan petrol üretiminin tekrar başlaması ve ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki üretim faaliyetlerinin toparlanması da petrol fiyatlarındaki düşüşü etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün dün açıkladığı tahminlere göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 5,5 milyon varillik düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil düşeceği yönündeydi.

Öte yandan, kış sezonunun yaklaşmasıyla petrol talebinde artış beklentisi ise fiyatlardaki düşüşü belli ölçüde yavaşlatıyor.

Bugün, petrol piyasalarında ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı resmi petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 43,20 ile 43,27 dolar aralığının direnç, 43,13 ile 43,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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