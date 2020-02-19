Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,17 dolardan işlem görüyor.
Petrol ne kadar oldu?
19.02.2020 09:50
Son güncelleme : 19.02.2020 09:50
AA
Dün 57,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 57,67 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 58,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,73 dolardan alıcı buldu.
Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısının ardından, Trablus Limanı'ndaki tüm akaryakıt tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırıldığını ve yakıt boşaltma işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Ayrıca, ABD yönetimi, Venezuela'ya yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle Rus petrol şirketi Rosneft'e bağlı "Rosneft Trading SA" adlı iştiraki dün yaptırım listesine aldı.
Söz konusu gelişmelerin küresel petrol piyasasında arzı olumsuz etkileyeceği beklentisi fiyatlarda artışa neden oldu.
Brent petrolde teknik olarak 58,34 ile 58,55 dolar
aralığının direnç, 58,13 ile 57,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,91
|191.732.210
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,05
|307.243.318
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,38
|74.360.522
|% 0,00
|
|GLRYH
|2,34
|73.326.200
|% 0,00
|
|HATEK
|8,34
|1.428.283
|% 0,00
|
|KARSN
|1,91
|191.732.210
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,05
|307.243.318
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,38
|74.360.522
|% 0,00
|
|GLRYH
|2,34
|73.326.200
|% 0,00
|
|HATEK
|8,34
|1.428.283
|% 0,00
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 0,00
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8624
|7,9019
|% -0,02
|
|Frank
|6,1485
|6,1856
|% 0,00
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|0,57
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|0,42
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