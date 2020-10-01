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Petrol ne kadar?

01.10.2020 09:27

Son güncelleme : 01.10.2020 09:28
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,54 dolardan işlem görüyor.



AA

 

Dün 40,30 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 42,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki sınırlı artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan 2,2 trilyon dolarlık ABD teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, teşvik paketine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüşeceğini ve anlaşma konusunda "umutlu" olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon varil azalışla 492,4 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu veriler fiyatları desteklerken, Kovid-19 vakalarında görülen küresel artış nedeniyle petrol talebinin düşeceğine yönelik endişeler fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,60 ile 42,79 dolar aralığının direnç, 42,02 ile 41,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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Gümüş Gr. 5,85 5,86 0,10  
B. Petrol 42,38 42,38 0,08  
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