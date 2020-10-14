`Petrol piyasasında en kötü geride kaldı`















Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, petrol piyasasında en kötüsünün kesinlikle geride kaldığını savundu.

Nasser, global petrol talebinin toparlanmakta olduğunu ve hali hazırda günlük talebin 90 milyar varil seviyesine geldiğini söyledi.

Aramco CEO'su, Çin'in petrol talebinin COVID-19 öncesi seviyelere neredeyse geri geldiğine işaret etti.