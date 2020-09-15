Petrolde daralma tahmini derinleşti















Küresel petrol arzı, ağustosta bir önceki aya göre günlük 1 milyon 100 bin varil artışla 91 milyon 700 bin oldu. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ağustos ayına ilişkin aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya göre günlük 830 bin varil artışla 24 milyon 510 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 140 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi ağustosta günlük 29 milyon 650 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise bu dönemde günlük 140 bin varil artışla 62 milyon 50 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 1 milyon 100 bin varil artışla 91 milyon 700 bin varil olarak gerçekleşti.

Küresel petrol talebi

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük ortalama 8 milyon 400 bin varil azalacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu azalışta, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga etkilerinin Avrupa'da mart-mayıs dönemindeki kadar sert olmasa da yeni seyahat kısıtlamalarını beraberinde getirmesinin etkili olacağı belirtiliyor.

Petrol talebinde bu yıl günlük 33 milyon 600 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 28 milyon 700 bin varille Amerika ve 13 milyon 300 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.

Gelecek yıl ise günlük 97 milyon 100 bin varile ulaşması beklenen talebin, Asya Pasifik bölgesinde 35 milyon 500 bin, Amerika'da 30 milyon 600 bin ve Avrupa'da 14 milyon 300 bin varil olması öngörülüyor.