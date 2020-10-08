Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,15 dolardan işlem görüyor.
Petrolde son durum ne?
08.10.2020 09:22
Son güncelleme : 08.10.2020 09:23
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Dün 41,36 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 42,15 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,05 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarındaki kısıtlı artışta, Delta kasırgası nedeniyle ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 17'sinin gerçekleştiği Meksika Körfezi'nde enerji şirketlerinin faaliyetlerini durdurması etkili oldu.
Günlük yaklaşık 1,5 milyon petrol üretimi gerçekleştirilen 183 deniz üstü petrol tesisi, "kategori 3" seviyesine çıkacağı öngörülen kasırganın şiddetinin artması endişesiyle tahliye edildi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ham petrol stoklarının geçen hafta 500 bin varil artması ise fiyatların yukarı yönlü seyrini baskıladı.
EIA'nın "Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda beklentilerin aksine ilerleyen aylarda küresel petrol stoklarının yükseleceğine ve ham petrol üretim kapasitesindeki fazlalığın fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağına işaret edildi.
Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararına dahil edilmeyen Libya'nın ham petrol üretimindeki artışın petrol arzını ve stoklarını etkileyebileceği kaydedildi.
Brent petrolde teknik olarak 42,18 ile 42,29 dolar aralığının direnç, 42,07 ile 41,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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