Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolde son durum ne?

14.10.2020 09:53

Son güncelleme : 14.10.2020 09:55
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 42,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 42,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi azalışta, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının piyasalarda oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi etkili oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 38 milyonu, can kaybı ise 1 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 7 milyon 800 bini aşan vaka sayısı ve 216 bine yaklaşan can kaybıyla ilk sırada yer aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol talebinde beklenenden daha yavaş bir toparlanmaya işaret etmesi de fiyatlardaki düşüşü destekledi. OPEC dün yayınlanan Petrol Piyasası Raporu’nda, tahminini bir önceki aya göre 80 bin varil düşürerek, gelecek yıl küresel petrol talebinin bu yıla göre 6 milyon 540 bin varil artarak günlük yaklaşık 96 milyon 840 bin varil olacağını öngördü.

Libya'da ocaktan bu yana sekteye uğrayan petrol üretiminin tekrar başlamasıyla Delta kasırgasından etkilenen ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki üretim faaliyetlerinin toparlanması da petrol fiyatlarındaki düşüşü etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Öte yandan, dün Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında varılan petrol üretim kısıntısı anlaşması gibi ortak çalışmaların önemi vurgulandı. 

Brent petrolde teknik olarak 42,25 ile 42,31 dolar aralığının direnç, 42,19 ile 42,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


ETİKETLER
petrolvarilfiyat




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.175
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.175  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 775,00 96.738.610 % 0,00  
DYOBY 14,38 594.923.712 % 0,00  
DOCO 340,80 216.032.169 % 0,00  
AFYON 4,79 464.196.453 % 0,00  
BAGFS 19,10 35.267.484 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9317 7,9380 % 0,24  
Euro 9,3181 9,3234 % 0,19  
Sterlin 10,2094 10,2606 % -0,03  
Frank 8,6388 8,6909 % 0,21  
Riyal 2,1088 2,1194 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 5,74  
Altın Gr. 484 484 2,26  
Cumhuriyet 3.185 3.233 -39,00  
Tam 3.176 3.255 -33,28  
Yarım 1.535 1.575 -16,10  
Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 0,02  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,02  
B. Petrol 42,21 42,21 -0,23  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru