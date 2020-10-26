Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolde son durum ne?

26.10.2020 09:54

Son güncelleme : 26.10.2020 09:56
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 41,20 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 42,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,07 düşüşle 41,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın uluslararası petrol piyasalarında oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi etkili oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 8,6 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 7,9 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,3 milyon vakayla Brezilya izledi.

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Günlük yaklaşık 500 bin varil üretim seviyesine ulaşan Libya, toplam petrol üretimini iki hafta içinde günlük 800 bin varile, 4 hafta içinde de günlük 1 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 adet artış gösterdi. Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlasına işaret ediyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günkü konuşmasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı petrol üretim kesintisi anlaşmasında sürenin uzatılabileceğine dair verdiği sinyal, fiyatlardaki düşüşü belli ölçüde yavaşlatıyor.

Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 41,20 ile 41,24 dolar aralığının direnç, 41,16 ile 41,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


ETİKETLER
petrolvarilfiyat




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.191
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.191  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DZGYO 3,69 57.044.211 % 0,00  
MAKTK 3,34 303.148.491 % 0,00  
ULUUN 13,38 540.684.493 % 0,00  
PAGYO 6,21 3.037.521 % 0,00  
TRGYO 4,08 125.832.634 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0210 8,0274 % 0,76  
Euro 9,4915 9,5011 % 0,55  
Sterlin 10,3985 10,4507 % 0,35  
Frank 8,8130 8,8661 % 0,42  
Riyal 2,1293 2,1400 % 0,54  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 -3,19  
Altın Gr. 487 487 0,12  
Cumhuriyet 3.227 3.257 -13,00  
Tam 3.211 3.290 26,05  
Yarım 1.552 1.591 12,60  
Çeyrek 778 796 6,31  
Gümüş.Ons 24,19 24,23 -0,39  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 -0,10  
B. Petrol 41,20 41,20 -0,87  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru