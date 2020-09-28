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Petrolün varili ne kadar oldu?

28.09.2020 09:47

Son güncelleme : 28.09.2020 09:48
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 42,05 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 41,52 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2 azalışla 42,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,91 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam etmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 adet artış gösterirken ülkenin ham petrol üretiminin de yükseleceği ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarındaki arz fazlasının artmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararına rağmen OPEC üyesi İran'ın daha fazla üretime devam etmesi ve Libya'nın 8 ay aradan sonra petrol ihracatına başlayarak piyasaya ortalama 1 milyon varil petrol arz etmesi fiyatları olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, dün yapılan G20 Enerji Bakanları toplantısında, ticari petrol stoklarının bu yıl son 5 yıl ortalamasının üstünde seyredeceğini ancak gelecek yıl boyunca bu seviyenin altında kalacağını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 42,38 ile 42,56 dolar aralığının direnç, 41,98 ile 41,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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