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Petrolün varili 41,09 dolar

30.09.2020 09:34

Son güncelleme : 30.09.2020 09:35
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,09 dolardan işlem görüyor.



AA

Salı günü 40,43 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 41,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,92 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle küresel petrol talebinin düşmesi ve arz fazlası oluşması etkili oldu. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Amerikan Petrol Enstitüsünün açıkladığı, ABD'deki ham petrol, benzin ve distile yakıt stoklarına ilişkin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında 1,4 milyon varillik artış beklentisine rağmen 831 bin varillik düşüş gerçekleşti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden kaynaklanan belirsizlik de piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, ABD'de Kovid-19 salgını kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlik de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,21 ile 41,37 dolar aralığının direnç, 41,05 ile 40,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 


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