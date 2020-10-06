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Petrolün varili 41,51 dolar

06.10.2020 09:45

Son güncelleme : 06.10.2020 09:47
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,51 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 39,14 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 41,51 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,41 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından haftaya yükselişle başlayan petrol fiyatları, Trump'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesiyle yükseliş seyrini sürdürdü.

ABD'de salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair pozitif beklentiler de petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin dün yaklaşık 1 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Norveç'te devam eden grevler nedeniyle üretim yapılan 6 deniz üstü petrol ve doğal gaz sahasındaki çalışmaların durmasıyla, ülkenin petrol üretiminin yüzde 8 azalması öngörülüyor. Norveç kaynaklı arzın azalması da petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi destekliyor.

Petrol fiyatlarındaki artış, hafta ortasında Meksika Körfezi'ne yaklaşması öngörülen Delta tropik fırtınasının Meksika Körfezi'nde deniz üstü petrol platformları bulunan şirketlerin tahliyeye başlamasıyla da destekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,52 ile 41,66 dolar aralığının direnç, 41,38 ile 41,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 


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