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Petrolün varili ne kadar oldu?

14.09.2020 09:37

Son güncelleme : 14.09.2020 09:37
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 39,88 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 40,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 39,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin petrol rafinerilerinin yarıdan fazlasının bulunduğu Meksika Körfezi'nde Sally kasırgası nedeniyle petrol şirketlerinin kıyı tesislerindeki çalışanlarını tahliye etmeleri ve üretimin kesintiye uğraması etkili oldu. Aynı bölgede geçen ay da Marco ve Laura kasırgaları gerçekleşmişti.

Öte yandan, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'nın başarısız test sonuçları sebebiyle durdurduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisine yönelik sentetik antikor ilacının denemelerine devam edeceğini açıklaması da petrol talebi beklentilerini olumlu etkileyerek fiyatları destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 40,15 ile 40,32 dolar aralığının direnç, 39,74 ile 39,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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