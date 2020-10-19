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Petrolün varili ne kadar oldu?

19.10.2020 10:27

Son güncelleme : 19.10.2020 10:36
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 42,86 dolardan işlem görüyor. Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin enerji ve petrol bakanlarının Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısının piyasalar tarafından dikkatle takip edileceğini söyledi.



AA

Cuma günü 43,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 42,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de büyümenin beklenenin altında gerçekleşmesi etkili oldu. Çin Ulusal İstatistik İdaresine göre, Çin ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü.

Öte yandan, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 12 adet arttı. Söz konusu artış, ocak ayından bu yana ülkedeki en yüksek petrol kule sayısı artışı olarak kayıtlara geçti. Böylece ABD'nin ham petrol üretiminin yükseleceği ve petrol pazarında arz fazlası oluşacağı tahmin ediliyor.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, petrol fiyatlarındaki son duruma ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki ikinci dalga endişeleri ve hava taşımacılığı sektöründeki düşen petrol talebi nedeniyle fiyatların 40-42 dolar aralığında sıkıştığını belirtti.

Chalhoub, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin enerji ve petrol bakanlarının Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısının piyasalar tarafından dikkatle takip edileceğini söyledi.

Petrol piyasasının henüz Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinden kurtulamadığına dikkati çeken Chalhoub, "Ayrıca ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmalar ve Libya'nın petrol ihracatına başlamasıyla piyasaya günlük yaklaşık 500 bin varil petrol girmesi, fiyatları etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 43,03 ile 43,29 dolar aralığının direnç, 42,58 ile 42,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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