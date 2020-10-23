Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili ne kadar oldu?

23.10.2020 10:20

Son güncelleme : 23.10.2020 10:21
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor.



AA

 

Dün 42,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 42,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,40 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa ve ABD'de havaların soğumasıyla artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları etkili oldu.

Petrol talebinin bir süre daha düşük kalacağı sinyalini veren vaka artışları ve aşı çalışmalarında önemli bir gelişme olmaması petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 41,6 milyonu aşarken, can kaybı 1,14 üzerinde seyrediyor.

ABD, 8,4 milyona varan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, ABD'yi 7,7 milyondan fazla vakayla Hindistan ve yaklaşık 5,3 milyon vakayla Brezilya izliyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC grubunun uyguladığı petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğine ilişkin açıklaması fiyatlarda daha fazla düşüş olmasının önüne geçiyor.

OPEC adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grup şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapıyor. Grup, 1 Ocak 2021-30 Nisan 2022 dönemini kapsayan 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntı yapacak.

Salgınla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeleri sınırlandıriyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını belirtirken tasarının yazılıp oylamasının biraz zaman alabileceğini ifade etti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde azalış gösterdi. Söz konusu gelişme, ülkede ekonominin toparlanmaya başladığı ve dolayısıyla petrol talebinin de artabileceği sinyalini verirken petrol fiyatlarındaki düşüşleri yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,69 ile 42,78 dolar aralığının direnç, 41,94 ile 41,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


ETİKETLER
petrolbrent petrolson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:061.199
Değişim :  0,06% |  0,68
Açılış :  1.200  
Önceki Kapanış :  1.198  
En Yüksek
1.201 En Düşük
1.196
BIST En Aktif Hisseler10:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 49,96 1.124.550 % 10,00  
POLTK 471,90 470.956 % 10,00  
KARTN 1.238,20 1.124.286 % 9,99  
CASA 36,24 164.783 % 9,95  
KONTR 11,08 138.212 % 9,92  
daha fazla
10:04 Alış Satış %  
Dolar 7,9604 7,9647 % 0,34  
Euro 9,3973 9,4035 % 0,13  
Sterlin 10,3470 10,3989 % -0,09  
Frank 8,7221 8,7747 % 0,08  
Riyal 2,1129 2,1235 % 0,12  
daha fazla
10:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 2,01  
Altın Gr. 487 487 1,30  
Cumhuriyet 3.207 3.256 -5,00  
Tam 3.184 3.264 -14,37  
Yarım 1.539 1.579 -6,95  
Çeyrek 772 789 -3,48  
Gümüş.Ons 24,64 24,67 -0,05  
Gümüş Gr. 6,28 6,30 -0,02  
B. Petrol 42,25 42,25 -0,21  
Seans Raporu 10:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru