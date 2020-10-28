Piyasalar, TCMB Başkanı Uysal`ın açıklamalarına odaklandı













AA

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçerken, salgında yeni merkez üssün Avrupa'ya kaydığı yönündeki açıklamalar ve sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, piyasalar üzerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Salgında ikinci dalga endişeleri ekonomik aktiviteye ilişkin tahminleri olumsuz yönde etkilese de teşvik beklentileri ve aşı çalışmaları ile ilgili olumlu gelişmeler, piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, Tüketici Güven Endeksi ise ekimde geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak tahminlerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,80 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,30 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,64 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise Kovid-19 salgınında vaka sayısı ve ölümlerin hızlı bir şekilde artması nedeniyle sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi ve devam eden Brexit belirsizliği, borsaların yarınki Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi negatif bir seyir izlemesine neden oluyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,77 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankası kararları öncesi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde ise önceki günkü sert düşüşün ardından özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan tepki alımlarıyla dün yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 1.152,63 puandan tamamladı. Dün 8,1849'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1950 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçların genel olarak beklentilerden iyi gelmesi ve tepki alımlarıyla BIST 100 endeksinin dünkü işlemlerde dünya borsalarından pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsattı.

Pay Piyasaları bugün saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi

10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

15.30 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları