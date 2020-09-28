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Piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı

28.09.2020 09:27

Son güncelleme : 28.09.2020 09:28
Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri takvimine odaklanırken, yurt içinde, açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı (YEP) takip edilecek.



AA

Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bölgesel de olsa sert tedbirleri yeniden gündeme getirmesi nedeniyle geçen hafta pay piyasalarında çoğunlukla satıcılı bir seyir izlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomiyi teşvik adımlarının devam edeceğine ilişkin haber ve açıklamalar satışları sınırlarken, yayımlanan makroekonomik veriler, ekonomik toparlanmanın ülke ve sektör bazında ayrışmalar olduğunu ortaya koydu.

Bu hafta ABD'de büyüme ve istihdam raporu ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) veri takviminde öne çıkarken, yurt içinde, enflasyon verisinin yanı sıra açıklanması beklenen YEP yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de haftanın son işlem gününde açıklanan dayanıklı mal siparişlerinin beklentilerin altında kalmasına karşın Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler ve teknoloji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla New York borsasında yükselişler görüldü.

Cuma günkü yükselişe karşın haftalık bazda ise karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,75 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,63 değer kaybederken, oynaklığın çok yüksek olduğu Nasdaq endeksi yüzde 1,11 yükseliş kaydetti.

Avrupa pay piyasalarında, Kovid-19 vakalarındaki artışın yeni tedbirleri gündeme getirmesi pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden oldu. Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,99 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,74 değer kaybetti.

Brexit'e ilişkin gelişmeler Avrupa'nın gündemini meşgul etmeye devam ederken, avro/dolar paritesi, geçen haftaki yüzde1,77'lik değer kaybı sonrası yeni haftaya Asya piyasalarında yatay bir seyirle 1,1630 seviyesinden başladı.

Asya borsaları yeni haftaya alıcılı başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,41 artarak günü 1.124,17 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,1 değer kazancıyla yükseliş eğilimini 3'üncü haftaya taşıdı. Geçen haftayı 7,6648'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6850 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini belirterek, Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de Borsa İstanbul'un dünya borsalarından pozitif ayrışmasını sağladığını kaydetti.

Yurt içinde gözlerin bu hafta YEP ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildiğini aktaran analistler, yurt dışında ise dünya genelinde PMI ile ABD'nin büyüme ve istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bu hafta duyurulması bekleniyor. YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek.

Analistler, bugün BDDK'nın duyurusuna göre, 1 Ekim'den itibaren aktif rasyosunda yapılan düzenlemenin de banka pay piyasalarını destekleyeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

BDDK duyurusuna göre, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan aktif rasyosu değeri, sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70'e revize edildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

16.45 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması

17.30 ABD, Dallas Fed imalat endeksi


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