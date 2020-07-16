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Piyasalar ECB faiz kararını bekliyor

16.07.2020 09:01

Son güncelleme : 16.07.2020 09:01
Küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haberler ve beklentilerin üzerinde veri akışının oluşturduğu pozitif görünüm, ABD-Çin geriliminin tırmanmasıyla gölgelenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesi ve ABD`de açıklanacak yoğun veri gündemi takip edilecek.



AA

Dünya çapında Kovid-19 vaka sayısı 13,7 milyona ulaşırken, ABD'nin  Florida eyaletinde yeni tedbirler alınmasının ardından dün Hindistan'da da çok  sayıda eyalette yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hastalığın tedavisine  ilişkin haber akışı da devam ederken, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna,  Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının ilk aşama denemelerinde tüm deneklerin güçlü  bir bağışıklık geliştirdiğini bildirdi.

Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasında gerilimi artıran karşılıklı  hamleler de gelmeye devam ediyor. ABD yönetimi dün, Çin yönetiminin Sincan Uygur  Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği  Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi.  Kararın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkanı Donald  Trump'ın, bu hafta alınan önlemlere ilave olarak üst düzey Çinli yetkililere daha  fazla yaptırım uygulamayı göz ardı etmediği bildirildi.

Makro veriler tarafında ise dün ABD'de açıklanan verilerin pozitif bir  tablo ortaya koyduğu görüldü. Ülkede sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 5,4 ile  son 60 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. ABD'de ithalat fiyat endeksinde son 8  yılın en hızlı yükselişi yaşanırken, New York Fed İmalat Sanayi 17,2'ye yükseldi,  kapasite kullanım oranı da yüzde 68,8 ile beklentilerden iyi geldi.

Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan temmuz  ayı "Bej Kitap" raporunda, "Ekonomik faaliyet hemen hemen tüm bölgelerde arttı  ancak Kovid-19 salgını öncesinde olduğundan düşük seviyelerde kaldı. Ekonomik  görünüm, görüşülen kişilerin Kovid-19 pandemisinin ne kadar süreceği ve ekonomik  etkilerinin büyüklüğü konularıyla mücadelesinden dolayı oldukça belirsiz olmaya  devam etti." ifadeleri yer aldı. 

Pozitif veriler ve beklentilerden iyi gelen bilançoların yanı sıra,  Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile dün New York borsasında Dow Jones  endeksi yüzde 0,85, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59  yükseldi. Dolar endeksi dün 95,8 ile 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi  görmesi sonrasında bugün 96,1 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD endeks  vadelilerinin bugün ise negatif seyretmesi dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında bugün gerçekleştirilecek ve para politikasında  herhangi bir değişiklik yapılması beklenmeyen ECB toplantısı öncesinde dün  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,83, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,84 ve  Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 2,03 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün  1,1453'e kadar yükselmesinin ardından bugün 1,14 sınırında yatay seyrediyor.

Asya tarafında Çin'de 2. çeyrek büyümenin yıllık yüzde 3,2 ve  çeyreklik bazda yüzde 11,5 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın kapanışa  yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde  0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla  yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi. Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi, salı günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 117.741,10 puandan kapanırken,  uluslararası piyasalarda dolar/TL dün 6,84-6,87 bandındaki hareketine devam  etmesinin ardından bugün 6,8580 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının  ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin  piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin  tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen  verilerin ise pay piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar  olarak öne çıktığına işaret ederek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin  olduğunu, yurt dışında ise ECB faiz kararı, Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi  ve ABD'de perakende satışlar ile Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü verilerinin  izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek,  120.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu, dolar/TL'de ise 6,84-6,87 bandının  kırılma yönüne göre yeni trendin belirlenebileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, hanehalkı 2019 tüketim harcaması

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı dış ticaret dengesi

14.45 ECB faiz kararı

15.30 ABD, haziran ayı perakende satışlar

15.30 ABD, temmuz ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, mayıs ayı işletme stokları

17.00 ABD, temmuz ayı NAHB Konut Piyasası Endeksi  




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