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Piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor

28.07.2020 09:19

Son güncelleme : 28.07.2020 09:19
Küresel piyasalar, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde pozitif bir seyir izliyor.



AA

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD  Senatosu'na sunması ve Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, yarın açıklanacak  Fed'in faiz kararı öncesinde pay piyasalarını destekliyor.

ABD'de teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde  olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması  öngörülüyor. Söz konusu teklifte, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı  için 190 milyar dolar, mevsimsel ya da düşük gelirli alanlarda faaliyet gösteren  işletmelere yönelik de 100 milyar dolarlık kaynak ayrılması hedefleniyor.

Senatoda görüşmelerin ardından oylanacak teklif yeterli çoğunluğun  onayını alması durumunda Temsilciler Meclisi'ne sunulacak. Teklif, Temsilciler  Meclisi'nde de kabul edilirse, yasalaşması için Başkan Donald Trump’ın onayına  gönderilecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın  ardından, Kovid-19'a karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son  aşamaya geçeceğini duyurdu.

Bu gelişmeler ve açıklanan dayanıklı mal siparişlerinin haziranda  beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası dün New York borsası, Amazon,  Alphabet ve Apple başta olmak üzere teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi. Dow  Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67  değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün ABD borsalarındaki alımların güçlenmesi  öncesinde kapanan pay piyasalarında sınırlı düşüşler görüldü. Dün Almanya'da DAX  endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 ve Fransa'da  CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise, dün 1,1781 ile Eylül 2018'den bu yana en  yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1730'a geriledi.

Bugün Asya piyasalarında, altın fiyatlarındaki sert dalgalanma dikkati  çekerken, pay piyasalarında ise Japonya hariç yükseliş eğiliminin öne çıktığı  görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer  kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Altının ons fiyatı 1.981 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini  görmesi sonrası etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek 1.935 dolar  seviyesine geriledi.

Yurt içinde, endekslerden iki sıfır atılmasının ilk gününde BIST 100  endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 1.195,67 puana çıkarken, işlem gören tüm  hisselerin dahil edildiği BIST TÜM endeksi ise, yüzde 0,53 değer kazanarak  1.315,05 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Dün akşam, piyasaların sığ olduğu zaman diliminde, düşük işlem  hacmiyle 6,9620'yi gören dolar/TL, aynı hızla düşüşe geçerek 6,8650 seviyesinde  dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt  dışında ise ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip  edileceğini bildirdi.

Yarın açıklanacak Fed kararları öncesinde, ABD'nin yeni teşvik  paketine ilişkin gelişmeler, Kovid-19 tedavisine yönelik haber akışı ve  açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini  koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170  puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

16.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı tüketici fiyat endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi




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DOCO 387,20 468.523.667 % 10,00  
NUGYO 7,48 19.230.234 % 10,00  
PKENT 717,30 291.224 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.728.213 % 10,00  
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Altın Gr. 428 429 -0,40  
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Tam 2.886 2.911 3,70  
Yarım 1.401 1.421 1,80  
Çeyrek 703 711 0,90  
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