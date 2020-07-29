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Piyasalar Fed`e odaklandı

29.07.2020 09:18

Son güncelleme : 29.07.2020 09:24
Küresel piyasalar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası`nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell`ın söylemlerini takip edecek.



AA

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu  belirsizlik ve salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 1  trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin Senato'da görüşülmeye devam etmesine  karşın salgında ikinci dalga endişeleri pay piyasalarında satıcılı bir seyir  izlenmesine neden oldu.

Beyaz Saray, hazırladığı federal raporunda, Kovid-19 vakalarının  arttığı 21 eyaleti ''kırmızı bölge'' ilan etti. Raporda, eyalet yetkililerinden  salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.

Dün ayrıca Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı  uygulamaya koyduğu kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını  duyururken, açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi,  temmuzda geçen aya kıyasla 5,7 puan azalarak 92,6 seviyesine geriledi ve  beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,77, S&P 500 endeksi  yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Dolar endeksi ise üst  üste 7 işlem günü süren düşüş serisini sonlandırarak yüzde 0,2 artışla 93,7'ye  çıktı.

Avrupa tarafında da bölgesel olarak artış gösteren Kovid-19 vaka  sayıları, ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırırken, borsada  karışık bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 ve Fransa'da CAC  40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,4  yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,3'lük azalışla 1,1716'ya  gerilemesi sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1730 seviyesinde dengelendi.

Bugün Fed kararları öncesi Asya piyasalarında karışık bir seyir  izleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Çin'in  kredi notunu "A " ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etmesi sonrası  kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi  yüzde 0,2 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer  kaybetti.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ve etkisini artıran kar  satışlarıyla yüzde 3,59 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.152,70 puandan  tamamladı. Dün 6.9339'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası  piyasanın açılışında 6,9380 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu  toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı  ve Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketine  ilişkin gelişmeler, Kovid-19'un tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak  ikinci çeyrek şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve  Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktaran  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.170  seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı




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