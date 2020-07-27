Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar Fed`i bekliyor

27.07.2020 09:10

Son güncelleme : 27.07.2020 09:14
Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası`nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak kararlarına odaklandı.



AA

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artarak devam edebileceğine yönelik  endişeler yatırımcıları tedirgin etse de açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı  destekleyici adımlar, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağlıyor.

ABD'de bu hafta Senato'da tartışılacak yeni teşvik paketi takip  edilirken, Fed'in çarşamba günü sona erecek Açık Piyasa Komitesi toplantısında  alınacak kararlar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500  endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Dolar  ise ABD  ile Çin arasındaki gerilimin etkisiyle diğer para birimleri ve emtialar  karşısında değer kaybetmeye devam etti.

Dolar endeksi 93,84 ile Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyeye  gerilerken, altının ons fiyatı bugün Asya piyasalarında 1.945 dolarla rekor  seviyeye çıktı.

Avrupa tarafında, cuma günü Kovid-19 salgınında ikinci dalga  endişelerinin ağır basması ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken,  avro/dolar paritesi 1,17'nin üzerini test etti. Analistlerin direnç olarak  nitelendirdikleri 1,16 seviyesinin aşılması ile yükselişi ivme kazanan parite, şu  dakikalarda 1,17'nin hemen üzerinde işlem görüyor.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,02, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 1,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Altın ve gümüş  başta olmak üzere değerli metal fiyatları hızlı bir şekilde yükselirken,  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik  endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde, yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul için  tarihi gelişmelerden biri hayata geçecek. Bugün BIST 100 endeksi, güne iki sıfır  atılmış olarak başlayacak. Cuma günü yüzde 0,14 değer kazanarak günü 119.201,63  puandan tamamlayan BIST 100 endeksinin bugünkü baz değeri 1.192,02 puan olacak.

Cuma günü 6,8483'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası  piyasanın açılışında 6,8450 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu haftanın gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon  Raporu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra, perşembe ABD'de ve cuma  günü Avro Bölgesinde büyüme verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı, ABD-Çin arasındaki gerilim ve  jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu aktaran  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.195 ve 1.210  seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı sektörel güven endeksleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite  kullanım oranı

11.00 Almanya, temmuz ayı Ifo endeksleri

15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.202
Değişim :  9.899,97% |  118.009,61
Açılış :  118.501  
Önceki Kapanış :  1.192  
En Yüksek
119.202 En Düşük
118.221
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.211,20 42.103.573 % 10,00  
BRYAT 91,30 39.867.449 % 10,00  
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7540 8,7979 % 0,21  
Frank 7,4259 7,4706 % 0,23  
Riyal 1,8196 1,8287 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 36,47  
Altın Gr. 426 426 6,97  
Cumhuriyet 2.802 2.832 -2,00  
Tam 2.856 2.877 82,00  
Yarım 1.386 1.404 37,00  
Çeyrek 695 703 18,50  
Gümüş.Ons 24,26 24,28 1,50  
Gümüş Gr. 5,32 5,33 0,31  
B. Petrol 43,70 43,70 -0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru