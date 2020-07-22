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Piyasalar karışık seyrediyor

22.07.2020 09:13

Son güncelleme : 22.07.2020 09:13
Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, bugün veri gündeminin de zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.



AA

Yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonomi yönetimlerinin desteklerinin pozitif etkilerine  karşın belirsizliklerin sürmesi, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan finansal sonuçlara göre IBM, Coca-Cola, Lockheed  Martin ve Philip Morris gibi şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarının beklenenden  iyi gelmesiyle güne yükselişle başlayan New York borsasında, hisse ve sektör  bazlı hareketler etkili oldu.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,60 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 değer  kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 düşüş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin, "Bu  salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." ifadesini  kullanarak konuya ilişkin iyimserliği törpülese de aşı ve tedavi geliştirme  konusunda ilerleme kaydedildiğini söylemesi dikkati çekti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, Kovid-19  salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk  kurtarma programında anlaşmaya varması sonrası pay piyasalarında alıcılı bir  seyir izlenirken, avro da dolar karşısında yükselişini sürdürdü.

Euro/dolar paritesi 1,1549 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek  seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1,1540 seviyesinde dengelendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,96, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında, altın fiyatının yükseliş eğilimini  sürdürdüğü, pay piyasalarının ise karışık bir seyir izlediği görülüyor. Altının  ons fiyatı 1.866 dolarla Eylül 2011'en bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ons  altın, 2011'de 1.921 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi  yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dün 120.585,55 puanla 17 Şubat'tan bu yana en yüksek  seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile  düşüşe geçti. Bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybeden BIST 100  endeksi, günü 118.042,00 puandan tamamladı.

Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz  başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu  belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek  konumunda olduğunu ifade eden analistler, 121.000 puanın direnç olarak öne  çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, haziran ayı konut satışları

17.30 ABD, ham petrol stokları




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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  120.171  
Önceki Kapanış :  118.042  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,31 22.793.875 % 10,00  
YONGA 29,04 545.894 % 10,00  
QNBFL 92,40 21.384.340 % 10,00  
KENT 1.661,40 11.604.879 % 10,00  
MAALT 130,90 25.241.393 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6684 8,7119 % 0,13  
Frank 7,3021 7,3460 % 0,34  
Riyal 1,8171 1,8262 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 18,21  
Altın Gr. 408 408 4,39  
Cumhuriyet 2.652 2.675 28,50  
Tam 2.731 2.744 29,20  
Yarım 1.326 1.342 14,30  
Çeyrek 665 672 7,10  
Gümüş.Ons 22,60 22,65 1,33  
Gümüş Gr. 4,92 4,93 0,26  
B. Petrol 43,99 43,99 -0,33  
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