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Piyasalar negatif seyrediyor

22.09.2020 09:11

Son güncelleme : 22.09.2020 09:12
Küresel piyasalar, ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve aşı ile ilgili olumlu haber akışına rağmen artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle negatif bir seyir izliyor.



AA

Avrupa'da artan Kovid-19 vakaları şimdilik bölgesel de olsa yeni tedbirleri gündemi getirirken, buna bağlı olarak ekonomideki toparlanmaya ilişkin artan belirsizliklerin etkisiyle pay piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Dün Avrupa borsalarında başlayan güçlü satışların genele yayılması ile küresel risk iştahı azaldı, oynaklık yükseldi. Yükselen oynaklık da bir sarmala dönüşerek yatırımcıların riskten kaçınmalarını ve satışları hızlandırdı.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,74 değer kaybetti.

Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir ABD pay piyasalarında da risk algısını artırdı. Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.

Powell, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu belirterek, hem istihdam hem de genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

Dün satıcılı seyreden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,84, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,24 azalışla 1.087,03 puandan tamamladı. Dün 7,6345'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6370 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun da takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı 2. el konut satışları

17.00 Avro Bölgesi, eylül ayı tüketici güven endeksi

17.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması


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