Piyasalar teknoloji hisseleri öncülüğünde negatif seyrediyor













AA

ABD'de özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana ardı ardına kırılan rekorlar sonrası, dün kar satışlarının etkisini artırması ile pay piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Dow Jones endeksi, yüzde 2,78, S&P 500 endeksi yüzde 3,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,96 değer kaybederken, teknoloji devlerinden Apple yüzde 8, Microsoft yüzde 6,2, Alphabet yüzde 5,1, Netflix yüzde 4,9, Amazon yüzde 4,6 ve Facebook yüzde 3,7 düşüş kaydetti.

Analistler, ABD-Çin gerilimi ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik belirsizliklerle başlayan satışların, teknoloji hisselerinde stop-loss (zarar kes) emirlerini tetiklemesiyle endekslerdeki düşüşün hızlandığını ifade etti.

Nasdaq endeksinin aylık bazda yükseliş serisini ağustos ile birlikte 5 aya çıkardığını ve bu dönemde yüzde 50'nin üzerinde değer kazandığını anımsatan analistler, böyle bir trendin içinde, düzeltme hareketlerinin de sert olmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Avrupa borsalarında da dün satıcılı bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi ise 1,20 üzerinden başlayan düşüşünü şimdilik 1,18 seviyesinde sonlandırdı. Dün Almanya ve Avro Bölgesi'ne ilişkin hizmetler sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanmaya karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düşüş kaydetti.

Yurt içinde dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin aylık yüzde 0,86 ile beklentilerin altında kalmasına karşın dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 azalışla 1.076,34 puandan tamamladı.

Analistler, ABD borsasında dünkü sert düşüşün ardından bugün vadeli işlemlerde sınırlı da olsa satıcılı seyrin devam ettiğini belirterek, özellikle teknoloji hisselerinin seyrinin, bir süre için küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 ve 1.050 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, ağustos ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, ağustos ayı istihdam raporu