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Piyasaların gözü ECB`de olacak

15.07.2020 10:52

Son güncelleme : 15.07.2020 10:52
Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) yarınki toplantısında hiçbir değişiklik beklenmiyor ancak piyasalar ECB Başkanı Christine Lagarde`ın işaret edeceği noktalara odaklandı.



AA

Piyasalar, ECB'nin yarınki faiz kararına odaklandı. bankadan herhangi  bir aksiyon beklenmiyor ancak piyasalar ECB Başkanı Christine Lagarde'ın  açıklamalarına ve işaret edeceği noktalara odaklandı.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank  Kantitatif Analisti Bas Van Geffen, ECB'nin temmuz toplantısında politika  enstrümanlarında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemediklerini belirtti.

Bankanın haziran ayında genişlemeye yönelik ekstra aksiyonlarının  olduğunu anımsatan Geffen, ECB'nin ekonominin gücü ve sağlamlığı konusunda daha  fazla bilgi toplamak için bekleyeceğini ifade etti.

Geffen, eğer ekstra bir genişleme gerekirse  Pandemi Acil Varlık Alım  Programının (PEPP) ana enstrüman olduğunu aktardı.

ECB'nin varlık alım programında ve PEPP'de yakın zamanda bir  değişiklik olmayacağı öngörüsünde bulunan Geffen, "Yeni tip corona virüste (Kovid-19) ikinci dalganın gelebileceğine ve ekonomik iyileşmenin beklenenden  daha yavaş gerçekleşebileceğine dair riskler bulunuyor. Bu durum ileride ek  genişlemeci önlemler gerektirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"ECB'NİN EYLÜL AYINDA AÇIKLAYACAĞI BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ ÖNCESİNDE BU TOPLANTIDA BİR SONUCA VARMAYACAK"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB Yönetim  Konseyinin toplantıda muhtemelen yeni bir karar almayacağını söyledi.

ECB'nin eylül ayında  açıklayacağı büyüme ve enflasyon tahminleri  öncesinde bu toplantıda bir sonuca varmayacağını dile getiren Schubert, PEPP'de  bir artışı gitmenin şu anda gündemde olmadığını dile getirdi.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, bankanın bankanın bu hafta bekle  ve gör politikasını uygulayacağını belirtti.

Finansal koşullarda rahatlama olduğunu, ekonomik zeminde iyileşmeler  görüldüğünü ifade eden Hense, sürmekte olan iyileşmeye karşın aşağı yönlü  risklerin devam ettiğini aktardı.

Hense,  ECB'nin yıl sonundan önce PEPP'de artışa gitmek zorunda  kalmayabileceği öngörüsünde bulundu.

ECB, geçen ay gerçekleşen faiz oranlarında değişikliğe gitmezken,  PEPP'yi 600 milyar euro artırarak 1 trilyon 350 milyar euroya çıkarmıştı.

Yönetim Konseyi,  politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi  0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı. ECB Başkanı  Lagarde da  Kovid-19 salgını nedeniyle Euro Bölgesi'nin ekonomisinde küçülmenin  ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını belirterek, ekonomide  2020’de yüzde 8,7 daralma beklediklerini söylemişti.

Banka daha sonra ayrıca Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro  likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlattığını duyurmuştu.Bu  programın  2021 yılının haziran ayının sonuna kadar süreceği kaydedilmişti.

ECB, haziran ayında ayrıca Romanya Merkez Bankası  için 4,5 milyar  euroluk repo imkanı açtığını açıklamıştı. Banka bu repo hattının 31 Aralık  2020’ye veya gerektiği sürece yerinde kalacağını duyurmuştu.




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