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Piyasaların gözü Fed toplantısında

04.11.2020 11:47

Son güncelleme : 04.11.2020 11:49
Piyasalar, ABD Merkez Bankası`nın (Fed) bu haftaki toplantısından çıkacak sonuca odaklandı.



Fed'in açıklayacağı faiz kararı bu hafta piyasaların odak noktasına yerleşti. Bankanın faizlerde ve varlık alımlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağı öngörülürken sözle yönlendirmede neler olabileceği tartışılan konular arasında yer alıyor.

Bir taraftan sözle yönlendirmenin daha da güçlendirilebileceği tahmin edilirken diğer taraftan bankanın sözle yönlendirmede "uzun vadede maksimum istihdam ve "yüzde 2 oranında enflasyonun sağlanması konularını tekrarlayabileceği öngörüldü.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, Fed'in politikasında büyük ihtimal değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakacağını belirten Weidensteiner, bankanın varlık alımında da bir değişikliğe gitmeyeceğini ifade etti.

Weidensteiner, bankanın en azından mevcut miktarda tahvil alımına devam edeceğine söz verdiğini anımsatarak, bu duruşun değişmeyeceğini söyledi.

"Fed, sözle yönlendirmede de değişikliğe gitmeyecek"

Fed'in sözle yönlendirmede de değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, bankanın uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon sağlanmasını amaçladığını, enflasyonun ısrarla uzun vadeli hedefin altında seyretmesiyle komitenin enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 olması için bir süre yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyeceğini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2'de sabitlenmiş durumda politikasını devam ettireceğini aktardı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in kasım toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakacağını, varlık alımlarına da aynı şekilde devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Fed, eylül ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

Fed'in eylül ayı açıklamasında bankanın piyasanın işleyişini sorunsuz bir şekilde sürdürmek ve uyumlu finansal koşulların geliştirilmesine yardımcı olmak için en azından mevcut hızda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı böylece hane halkına ve işletmelere kredi akışını destekleyeceği kaydedilmişti.

Fed, eylül toplantısında 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediğine dikkati çekmişti.


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