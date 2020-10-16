ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gelecek hafta IMF`te dijital paralara ilişkin konuşma yapacak.
Powell dijital paralara ilişkin konuşma yapacak
16.10.2020 07:52
Son güncelleme : 16.10.2020 08:21
Fed Başkanı Jerome Powell, 19 Ekim'de IMF'in yıllık toplantısında konuşacak.
Fed'den yapılan açıklamaya göre Powell, sınır ötesi ödemeler ve dijital paralar konusunda bir konuşma gerçekleştirecek.
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9425
En Düşük
7,9235
18:059,2929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2717
18:05486,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 486,75
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.808
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9329
|7,9379
|% 0,07
|
|Euro
|9,2889
|9,2929
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2006
|10,2518
|% -0,16
|
|Frank
|8,6386
|8,6906
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-2,00
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem