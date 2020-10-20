Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Powell`dan `dijital para` değerlendirmesi

20.10.2020 07:57

Son güncelleme : 20.10.2020 08:14
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, doların küresel rolü dikkat alındığında dijital para birimine ilişkin, ABD`nin politika, inovasyon ve gelişmelerde ön saflarda olması gerektiğini belirterek, "ABD için bunu doğru bir şekilde yapmanın ilk yapmaktan daha önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen ve dijital para birimlerinin ele alındığı "Sınır Ötesi Ödemeler - Gelecek İçin Bir Vizyon" başlıklı panele katıldı.

Dijital para biriminin, ABD ekonomisi ve ödeme sistemleri için olası maliyetlerini ve faydalarını dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Powell, diğer merkez bankalarıyla da konuya ilişkin görüştüklerini ve bu alandaki iş birliğinin çok verimli olduğunu söyledi.

Powell, dünya genelinde merkez bankalarının yüzde 80'inin dijital para birimi çıkarma fikrini araştırdığına dikkati çekerek, dijital para birimlerinin sunduğu fırsat ve risklerin ülkelere göre farklılık göstereceğini aktardı.

Dijital para birimlerinin ödeme sistemlerini geliştirebileceğini vurgulayan Powell, daha az maliyetli ve hızlı işlem yapma imkanı sunacağını anlattı.

"Tamamlayıcısı olması önemli"

Powell, dijital para biriminin halihazırda güvenli, etkili, dinamik ve verimli bir yurt içi ödeme sistemini nasıl iyileştirebileceğine odaklandıklarını belirterek, ABD'de nakde yönelik güçlü bir talep görmeye devam ettiklerini dile getirdi.

ABD'nin sağlam bir finans ve bankacılık sektörü bulunduğuna işaret eden Powell, ülkede ödeme sistemlerinin teknoloji ilerledikçe hızla geliştiğini kaydetti.

Powell, "Herhangi bir olası dijital para biriminin, nakit ve mevcut özel sektör dijital formlarının yerini almasını değil tamamlayıcısı olarak hizmet etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

ABD'nin doların küresel rolü dikkat alındığında, dijital para birimine ilişin politika, inovasyon ve gelişmelerde ön saflarda olma zorunluluğuna işaret eden Powell, "ABD için bunu doğru bir şekilde yapmanın ilk yapmaktan daha önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Faydalarının yanı sıra risklerine bakılmalı" 

Powell, dijital para biriminin potansiyel faydalarının yanı sıra risklerine de bakılması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin bu konuda dünyaya karşı da sorumlu olduğunu aktardı.

Dijital para biriminin, para politikasını ve finansal istikrarı nasıl etkileyebileceğinin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Powell, Fed'in dijital para birimi çıkarma konusunda henüz bir karar vermediğinin altını çizdi.

Powell, dijital para birimi konusunda özel sektör ile iş birliği içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, bir dizi araştırma projesine katıldıklarını ve deneylerin yapıldığını anlattı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacılarıyla birlikte varsayımsal bir merkez bankası dijital para birimi geliştirildiğini aktaran Powell, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.


ETİKETLER
powelldijitalpara




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.205
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.195  
Önceki Kapanış :  1.205  
En Yüksek
1.209 En Düşük
1.195
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 11,33 107.883.010 % 10,00  
SNGYO 2,75 152.922.342 % 10,00  
NUHCM 30,14 37.455.916 % 10,00  
RAYSG 19,14 7.295.039 % 10,00  
ISBIR 3.218,10 5.473.938 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8775 7,8814 % 0,03  
Euro 9,2813 9,2873 % 0,13  
Sterlin 10,1760 10,2270 % 0,07  
Frank 8,6337 8,6857 % 0,17  
Riyal 2,0958 2,1063 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 -2,96  
Altın Gr. 482 482 -2,21  
Cumhuriyet 3.209 3.257 3,00  
Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,45 24,48 0,06  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 0,03  
B. Petrol 42,24 42,24 -0,38  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru