Reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde TÜFE bazında 1,65 puan azalarak 60,66`ya indi.
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
04.11.2020 14:58
Son güncelleme : 04.11.2020 15:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 1,65 puan azalarak 60,66'ya düştü. Endeks, eylülde 62,31 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,90 puan azalarak 71,45'ten 70,55'e geriledi.
Türk lirasının değeri, ekimde 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 16,45 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 12,03 puan azaldı.
14:451.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 14,89
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
14:458,4589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
14:459,9057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0643
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
14:45514,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 514,70
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler14:43
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|25.705.255
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|61.361.501
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,93
|2.207.621.833
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,36
|836.878.062
|% 2,75
|
|SISE
|6,49
|808.239.693
|% 1,41
|
|TSKB
|2,16
|744.516.961
|% -6,09
|
|HALKB
|5,04
|736.039.926
|% 3,07
|
|TSKB
|2,16
|744.516.961
|% -6,09
|
|GARAN
|6,93
|2.207.621.833
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,36
|836.878.062
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,32
|519.637.039
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,73
|305.227.185
|% 1,17
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4524
|8,4599
|% 0,58
|
|Euro
|9,8995
|9,9073
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,9416
|10,9965
|% 0,27
|
|Frank
|9,2127
|9,2682
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2440
|2,2552
|% 0,44
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,17
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-60,00
|
|Tam
|3.399
|3.486
|-51,44
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-24,88
|
|Çeyrek
|824
|843
|-12,45
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|40,76
|40,76
|1,05
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 48 artarak (% 0.75 ) 1, 279
-
14:54SNGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 678 adet işlem
-
14:53MARTI
Yüzde 5.17 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 673, 167 adet işlem
-
14:52KLGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 085 adet işlem
-
14:51XU100
Endeks 1, 165 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 15, 496.00 milyon TL de