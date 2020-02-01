GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı belli oldu

01.02.2020 12:31

Son güncelleme : 01.02.2020 13:25
Reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı 2019 yılında 22,7 milyar dolar olurken, 2020`de katkının 26 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.



AA

Reeskont kredisi, Merkez Bankası'nın, mal ve hizmet ihracatında bulunan firmalara uygun maliyetli finansman sağlamak amacıyla döviz üzerinden düzenlenen senetlerin reeskonta kabulü suretiyle bankalar aracılığıyla verdiği bir kredi.

Reeskont düzenlemeleri çerçevesinde, firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 240 gün vadeli senetler ile yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin ihracatçısı firmalarca, yeni pazarlara ihracat yapan firmalarca ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 360 gün vadeli senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından reeskont kredisi kullandırılıyor.

Reeskont kredileri, senette belirtilen döviz tutarınından iskonto bedelinin düşülmesinin ardından kalan tutarın kredinin kullandırıldığı tarihte  ilan edilen kurdan Türk lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullandırılıyor.

Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz olarak gerçekleştiğinden, TCMB döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Kredilerin ağırlıkla sekiz ay, kısmen dört ay ve daha kısa vadelerde kullandırılması nedeniyle, rezervlere olan katkı kredinin vadesine göre gerçekleşiyor.

REESKONT KREDİLERİ, DÖVİZ REZERVLERİNE EN FAZLA KATKIYI SAĞLAYAN ARAÇ OLDU

Döviz üzerinden düzenlenen senetlerin reeskonta kabulü suretiyle Türk Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla ihracatçılar ile döviz kazandırıcı  hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara TL olarak kullandırılan reeskont  kredileri, vade sonunda döviz olarak geri ödenmesi özelliğiyle 2019 yılında da  TCMB döviz rezervlerine en fazla katkıyı sağlayan araç olmaya devam etti.

Bu krediler aracılığıyla firmalara düşük maliyetle finansman  sağlanması, mal ve hizmet ihracatının artırılması destekleniyor. Kredi kullanan firma sayısında görülen istikrarlı artış ile kredinin tabana yayılmasının devam  etmesi dış ticaretin dengelenmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca, yeni pazarlara yönelik ihracat ile yüksek teknolojili ürün  ihracatına daha uzun vadeli reeskont kredisi kullanma imkanı sunulması yoluyla ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracı  teşvik ediliyor.

REESKONT KREDİ KULLANIMI 28 MİLYAR DOLAR CİVARI OLABİLİR

Geçen yıl reeskont kredisi kullanımı 24,4 milyar dolara ulaşırken, reeskont kredilerinin TCMB'nin döviz rezervlerine katkısı 22 milyar 692 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Reeskont kredilerinin döviz rezervine katkısı 2018'de 14,9 milyar dolar, 2017'de 12,5 milyar dolar ve 2016'da 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Merkez Bankası 2020 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecek. Bu kapsamda 2020'de reeskont  kredisi kullanımının 28 milyar dolara, reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısının yaklaşık 26 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.140
Değişim :  -0,59% |  -709,57
Açılış :  120.096  
Önceki Kapanış :  119.850  
En Yüksek
120.318 En Düşük
119.140
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 18,72 21.643.212 % 20,00  
RYSAS 7,08 11.933.241 % 20,00  
RYGYO 6,49 4.784.687 % 19,96  
TRKCM 4,03 710.779.655 % 19,94  
HUBVC 30,80 18.819.776 % 19,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8759 7,9154 % 0,97  
Frank 6,1879 6,2252 % 0,83  
Riyal 1,5904 1,5984 % 0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.587 9,65  
Altın Gr. 306 306 2,60  
Cumhuriyet 2.010 2.040 2,00  
Tam 2.004 2.054 4,62  
Yarım 968 993 2,23  
Çeyrek 486 497 1,12  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,16  
Gümüş Gr. 3,47 3,47 0,04  
B. Petrol 56,55 56,55 -0,78  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru